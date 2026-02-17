Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Süper Lig devi Fenerbahçe, son yıllardaki kaotik ortamıyla birlikte ilginç bir listeye dahil edildi. The Athletic'in özel haberine göre Fenerbahçe, dünya genelinde çalıştırması en zor takımlardan biri.

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.02.2026
21:00
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
21:10

Fenerbahçe'deki şampiyonluk hasreti ve teknik direktör değişiklikleri, sarı lacivertlileri yeni bir noktaya taşıdı. An itibarıyla Fenerbahçe, pek çok branşından derlenen özel bir listeye eklendi.

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Fenerbahçe, uzun süreli şampiyonluk hasreti ve sık teknik direktör değişiklikleri nedeniyle The Athletic tarafından "dünya genelinde çalıştırmanın en zor olduğu takımlar" listesine dahil edildi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti ve teknik direktör değişiklikleri, takımın bu listeye girmesinde etkili oldu.
Fenerbahçe, The Athletic tarafından hazırlanan "dünya genelinde çalıştırmanın en zor olduğu takımlar" listesinde yer alıyor.
Liste, kulüplerin yönetimsel hamleleri ve kendi iç dengeleri incelenerek oluşturuldu.
Fenerbahçe, listede Real Madrid, Manchester United, Ferrari gibi global spor devleriyle birlikte anılıyor.
DÜNYA GENELİNDE ÇALIŞTIRMANIN EN ZOR OLDUĞU TAKIMLAR

Fenerbahçe

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

İngiltere Futbol Milli Takımı

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

New York Jets (NFL)

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Real Madrid

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Ferrari (F1)

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Manchester United

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Tottenham

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Chelsea

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

ABD Kadın Futbol Milli Takımı

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Watford

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Bayern Münih

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Los Angeles Lakers (NBA)

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

New York Knicks (NBA)

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Brezilya Futbol Milli Takımı

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Toronto Maple Leafs (NHL)

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Celtic

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Rangers

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Alabama (NCAA Amerikan Futbolu)

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Hindistan Kriket Milli Takımı

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

