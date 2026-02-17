Fenerbahçe'deki şampiyonluk hasreti ve teknik direktör değişiklikleri, sarı lacivertlileri yeni bir noktaya taşıdı. An itibarıyla Fenerbahçe, pek çok spor branşından derlenen özel bir listeye eklendi.

Dinle Özetle

Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 58

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler! Fenerbahçe, uzun süreli şampiyonluk hasreti ve sık teknik direktör değişiklikleri nedeniyle The Athletic tarafından "dünya genelinde çalıştırmanın en zor olduğu takımlar" listesine dahil edildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti ve teknik direktör değişiklikleri, takımın bu listeye girmesinde etkili oldu. Fenerbahçe, The Athletic tarafından hazırlanan "dünya genelinde çalıştırmanın en zor olduğu takımlar" listesinde yer alıyor. Liste, kulüplerin yönetimsel hamleleri ve kendi iç dengeleri incelenerek oluşturuldu. Fenerbahçe, listede Real Madrid, Manchester United, Ferrari gibi global spor devleriyle birlikte anılıyor.

DÜNYA GENELİNDE ÇALIŞTIRMANIN EN ZOR OLDUĞU TAKIMLAR

Fenerbahçe

İngiltere Futbol Milli Takımı

New York Jets (NFL)

Real Madrid

Ferrari (F1)

Manchester United

Tottenham

Chelsea

ABD Kadın Futbol Milli Takımı

Watford

Bayern Münih

Los Angeles Lakers (NBA)

New York Knicks (NBA)

Brezilya Futbol Milli Takımı

Toronto Maple Leafs (NHL)

Celtic

Rangers

Alabama (NCAA Amerikan Futbolu)

Hindistan Kriket Milli Takımı