Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!

Fenerbahçe'deki şampiyonluk hasreti ve teknik direktör değişiklikleri, sarı lacivertlileri yeni bir noktaya taşıdı. An itibarıyla Fenerbahçe, pek çok
spor branşından derlenen özel bir listeye eklendi.
Fenerbahçe, uzun süreli şampiyonluk hasreti ve sık teknik direktör değişiklikleri nedeniyle The Athletic tarafından "dünya genelinde çalıştırmanın en zor olduğu takımlar" listesine dahil edildi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti ve teknik direktör değişiklikleri, takımın bu listeye girmesinde etkili oldu.
Liste, kulüplerin yönetimsel hamleleri ve kendi iç dengeleri incelenerek oluşturuldu.
Fenerbahçe, listede Real Madrid, Manchester United, Ferrari gibi global spor devleriyle birlikte anılıyor.
DÜNYA GENELİNDE ÇALIŞTIRMANIN EN ZOR OLDUĞU TAKIMLAR
Fenerbahçe
İngiltere Futbol Milli Takımı
New York Jets (NFL)
Real Madrid
Ferrari (F1)
Manchester United
Tottenham
Chelsea
ABD Kadın Futbol Milli Takımı
Watford
Bayern Münih
Los Angeles Lakers (NBA)
New York Knicks (NBA)
Brezilya Futbol Milli Takımı
Toronto Maple Leafs (NHL)
Celtic
Rangers
Alabama (NCAA Amerikan Futbolu)
Hindistan Kriket Milli Takımı
Sıkça Sorulan Sorular
LİSTE HAZIRLANIRKEN HANGİ KONU BAŞLIĞINA ODAKLANILDI?
The Athletic, kulüplerin yönetimsel hamlelerini ve kendi dengelerini inceledi.
