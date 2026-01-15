Fenerbahçe duyurdu! Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Yeni sezon kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe’de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli golcü Cenk Tosun ile yolların ayrılması konusunda mutabakata vardı. Karşılıklı anlaşma yoluyla sağlanan bu ayrılık hamlesi, resmi işlemlerin ardından kamuoyuna duyuruldu.

TFF’YE RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Kulüp tarafından, milli futbolcu ile olan kontratın sonlandırıldığına dair bildirim Türkiye Futbol Federasyonu’na iletildi.

CENK TOSUN'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla toplam 29 maçta görev aldı. Tosun bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.