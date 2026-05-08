Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi camianın sembol isimlerinden dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ın bulunduğu bir Fenerbahçe görseli paylaştı. Baroni gönderisinde Fenerbahçe’nin rekabetçi ruhuna değinerek şampiyonluk günlerini hatırlatan bir paylaşımda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım'a açık destek: Geri gel patron Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni'nin, yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Aziz Yıldırım'ın bulunduğu bir Fenerbahçe görseli paylaşması ve bu paylaşıma efsane oyuncu Alex de Souza'dan destek gelmesi gündeme oturdu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ın bulunduğu bir Fenerbahçe görseli paylaştı. Baroni, paylaşımında Fenerbahçe'nin rekabetçi ruhuna ve şampiyonluk günlerine değindi. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yorum yaparak Aziz Yıldırım'a açık destek verdi. Alex de Souza, Aziz Yıldırım için, "Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle." ifadelerini kullandı.

"GERİ GEL PATRON! DESTEĞİM SENİNLE"

Baroni’nin bu paylaşımına en dikkat çekici yorum ise Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’dan geldi. Brezilyalı on numara, Aziz Yıldırım’ın adaylığına yönelik desteğini şu ifadelerle dile getirdi:

"Geri gel, patron! Evi organize et ve geri gel. Bu benim tezahüratım"