SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe el sıkışmıştı, dünya devleri araya girdi: Kanarya'ya N'Golo Kante şoku!

Fenerbahçe'de yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı N'Golo Kante transferinde işler karıştı. Al-Ittihad’ın bonservis inadı sürerken, İngiliz ekiplerinin devreye girmesi transferi kördüğüme çevirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 10:27

Sarı-lacivertli camiada ocak transfer döneminin en büyük bombası olması beklenen N'Golo Kante operasyonun beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe el sıkışmıştı, dünya devleri araya girdi: Kanarya'ya N'Golo Kante şoku!

Fenerbahçeli kurmaylar, Fransız yıldızla anlaşmış olsalar da Al-Ittihad cephesinden gelen "bonservis" engeli, transferin rotasını bir anda Avrupa'nın dev liglerine doğru kaydırdı.

Fenerbahçe el sıkışmıştı, dünya devleri araya girdi: Kanarya'ya N'Golo Kante şoku!

"KANTE'Yİ İSTEYEN BEDELİNİ ÖDER"

Yönetim, bu transferi bitirmek adına iki kez Suudi Arabistan’a çıkarma yapmasına rağmen kulübü ikna etmeyi başaramadı. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam eden 34 yaşındaki orta saha için Al-Ittihad yönetimi, "Kante'yi isteyen bedelini öder" diyerek kapıyı kapattı. Fenerbahçe ise yarım sezonu kalmış bir oyuncu için yüksek bonservis ödemeye sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe el sıkışmıştı, dünya devleri araya girdi: Kanarya'ya N'Golo Kante şoku!

İNGİLİZLER KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Sarı-lacivertlilerin yaşadığı bu tıkanıklığı fırsat bilen Premier Lig ekipleri Everton ve West Ham United, vakit kaybetmeden resmi temaslara başladı. Oyuncu tarafına bonservis konusunda bir problem yaşamayacaklarının garantisini veren İngiliz kulüpleri, transferde bir adım öne geçmiş durumda. Ayrıca Fransa Ligue 1'den de bazı kulüplerin resmi teklif hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe el sıkışmıştı, dünya devleri araya girdi: Kanarya'ya N'Golo Kante şoku!

TRANSFERDE 6 ŞUBAT ALARMI

Fenerbahçe bu transferden henüz vazgeçmiş değil. 6 Şubat’ta sona erecek olan ara transfer döneminin son gününe kadar şartları zorlamayı planlayan sarı-lacivertliler, Kante'nin tecrübesinden faydalanmak istiyor. Ancak rakiplerin güçlü teklifleri ve Al-Ittihad’ın katı tutumu, yönetimin işini her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Fenerbahçe el sıkışmıştı, dünya devleri araya girdi: Kanarya'ya N'Golo Kante şoku!

AL-ITTIHAD KARİYERİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 23 maçta 2017 dakika görev alan tecrübeli oyuncu 1 gol attı. Al-İttihad kariyerinde 102 maça çıkan yıldız isim, 9 kez fileleri sarsarken 10 asist kaydetti.

#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
