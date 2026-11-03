Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na kavuşuyor! Kasımpaşa'dan açıklama geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal ile ligin 9. haftasında oynanan ve 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Galatasaray derbisinin ardından yollar ayrılmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve getirilen teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler, uzun yıllar formasını giyen eski futbolcularından, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. 46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

KASIMPAŞA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlarken Kasımpaşa'dan önemli bir açıklama geldi. Lacivert-beyazlılar, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyururken veda paylaşımı yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Kasımpaşa'daki görevine Aralık 2025'te başlayan Emre Belözoğlu, 31 karşılaşmada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Belözoğlu, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.