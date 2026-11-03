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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 23:08

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na kavuşuyor! Kasımpaşa'dan açıklama geldi

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'den yapılacak resmi açıklama beklenirken Kasımpaşa'dan Emre Belözoğlu'na veda duyurusu geldi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na kavuşuyor! Kasımpaşa'dan açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 23:08

Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve getirilen ile ligin 9. haftasında oynanan ve 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan derbisinin ardından yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na kavuşuyor! Kasımpaşa'dan açıklama geldi

EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve getirilen teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler, uzun yıllar formasını giyen eski futbolcularından, Teknik Direktörü ile anlaşma sağladı. 46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na kavuşuyor! Kasımpaşa'dan açıklama geldi

KASIMPAŞA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlarken Kasımpaşa'dan önemli bir açıklama geldi. Lacivert-beyazlılar, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyururken veda paylaşımı yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na kavuşuyor! Kasımpaşa'dan açıklama geldi

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Kasımpaşa'daki görevine Aralık 2025'te başlayan Emre Belözoğlu, 31 karşılaşmada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Belözoğlu, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

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#galatasaray
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#kasımpaşa
#ismail kartal
#Spor
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