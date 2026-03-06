Fenerbahçe eski yıldızını transfer etmek istiyor: İtalya basını duyurdu!

Fenerbahçe'de kiralık olarak oynadıktan sonra bonservisinin olduğu Juventus'a dönen Filip Kostic, an itibarıyla sarı lacivertlilerin transfer listesinde tekrar yer aldı. Gelecek sezonun planlamalarını yapan Fenerbahçe yönetimi, Juventus ile sözleşmesi sona ermek üzere olan tecrübeli sol bek için nabız yoklamaya başladı.

FENERBAHÇE'YE FILIP KOSTIC TRANSFERİNDE GÜÇLÜ RAKİP!

33 yaşındaki Filip Kostic için Fenerbahçe ile birlikte Benfica da sürece dahil oldu! Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz devi, Sırp savunmacı için uzun soluklu bir kontrat önerdi.

FILIP KOSTIC'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Filip Kostic, bu sezon Juventus ile 508 dakika sahada kalabilmiş ve 3 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.