Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe eski yıldızını transfer etmek istiyor: İtalya basını duyurdu!

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Tutto Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, eski yıldızı Filip Kostic'i yeniden transfer etmeye karar verdi.

Fenerbahçe eski yıldızını transfer etmek istiyor: İtalya basını duyurdu!
Burak Ayaydın
06.03.2026
20:42
06.03.2026
20:42

Fenerbahçe'de kiralık olarak oynadıktan sonra bonservisinin olduğu Juventus'a dönen Filip Kostic, an itibarıyla sarı lacivertlilerin transfer listesinde tekrar yer aldı. Gelecek sezonun planlamalarını yapan Fenerbahçe yönetimi, Juventus ile sözleşmesi sona ermek üzere olan tecrübeli sol bek için nabız yoklamaya başladı.

Fenerbahçe eski yıldızını transfer etmek istiyor: İtalya basını duyurdu!

FENERBAHÇE'YE FILIP KOSTIC TRANSFERİNDE GÜÇLÜ RAKİP!

33 yaşındaki Filip Kostic için Fenerbahçe ile birlikte Benfica da sürece dahil oldu! Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz devi, Sırp savunmacı için uzun soluklu bir kontrat önerdi.

Fenerbahçe eski yıldızını transfer etmek istiyor: İtalya basını duyurdu!

FILIP KOSTIC'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Filip Kostic, bu sezon Juventus ile 508 dakika sahada kalabilmiş ve 3 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.

Fenerbahçe eski yıldızını transfer etmek istiyor: İtalya basını duyurdu!

Sıkça Sorulan Sorular

FILIP KOSTIC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI NASILDI?
Deneyimli bek, Süper Lig deviyle 35 maça çıkmış ve 2 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.
#Futbol
#Spor
