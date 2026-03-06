Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Galatasaray personellerine bahis cezaları!

PFDK, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bahis yaptırımlarını duyurdu. Esasen ise komite, iki kulübün çalışanlarına hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray personellerine bahis cezaları!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.03.2026
18:58
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
19:02

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Kulübü tercümanı Saruhan Karaman'a hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca da PFDK'dan yapılan bilgilendirmede; futbolda bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen ve son 5 yılda profesyonel futbol liglerinde görev alan fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapan isimlere verilen cezalar netleştirildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray personellerine bahis cezaları!

474 KİŞİLİK LİSTE

Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a 6 ay, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'ye ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Ek olarak da sevk edilen toplam 474 isme hak mahrumiyeti cezası verildiği, bir kişiye ise ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray personellerine bahis cezaları!

Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
Bahis oynadığı tespit edilen 510 kişi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
Galatasaraylı Victor Osimhen'e bir talip daha: Bayern Münih'ten sonra onlar da yakın takibe başladı!
Volkan Demirel Süper Lig ekibine imzayı attı!
#Spor
#Spor
