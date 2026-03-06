Fenerbahçe ve Galatasaray personellerine bahis cezaları!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Kulübü tercümanı Saruhan Karaman'a hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca da PFDK'dan yapılan bilgilendirmede; futbolda bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen ve son 5 yılda profesyonel futbol liglerinde görev alan fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapan isimlere verilen cezalar netleştirildi.

474 KİŞİLİK LİSTE

Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a 6 ay, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'ye ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Ek olarak da sevk edilen toplam 474 isme hak mahrumiyeti cezası verildiği, bir kişiye ise ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.