Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Milan Skriniar'dan zafer parolası!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaklaşırken, Milan Skriniar özel bir röportaj verdi. Halihazırda iyi bir yolda olduklarını anlatan Milan Skriniar, Fenerbahçe adına en önemli faktörün 'öz güven' olduğunu belirtti.

FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR'DAN DOMENICO TEDESCO VE JOSE MOURINHO KIYASLAMASI

"İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho bu oyunun efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla."

EDERSON SÖZLERİ

"Arkamızda öyle bir kalecinin olması bize kendimizi güvende hissettiriyor. Özellikle oyun kurulumunda yardımcı oluyor. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Kendisi dünyadaki en iyi kalecilerden birisi. Öyle bir kaleci arkanızda olduğunda, kendinizi gerçekten güvende hissediyorsunuz."

TÜRKİYE VE İTALYA ÖZELİNDE BÜYÜK MAÇ KIYASLAMASI

"San Siro'daki Inter-Milan, Inter-Juventus maçları bizim için özeldi. Ama buradaki atmosfer daha çılgın, gürültülü! Bu kesin. Burada derbi oynamak çok güzel. Geçen sene sahamızda Galatasaray'a karşı kupada oynamıştım. O dönem takımın içerisinde olduğu durum çok iyi değildi. Ama şimdi bu durumun farklı olacağını biliyorum. Taraftarımızın bize çok fazla destek vereceğini ve yardım edeceğini biliyorum."

DERBİNİN PAROLASI

"Derbilerde öz güven önemli. Ateşli atmosferlerde bir hata yaparsanız, tekrar toparlanması zor oluyor. Bu sezon bunun değiştiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta öz güven. Geçen seneye göre farklı bir takım ve kadro da var ama benim için en önemlisi öz güven."

VICTOR OSIMHEN VE MAURO ICARDI ANALİZİ

"İkisi de (Osimhen, Icardi) çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim."

JHON DURAN'A DESTEK

"Jhon Duran, çok komik bir çocuk. Çok iyi, kaliteli bir forvet. İyi özellikleri var. Sezon başında bazı sorunlar yaşadı. Şu anda takıma geri döndü ve iyiye gidiyor. Çok iyi bir potansiyeli var. Kendisine inanması gerekiyor. Bana göre biraz öz güven eksikliği var. Bu da takımdan 3 ay ayrı kaldığından dolayı normal. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz olduğunda takıma verecek çok şeyi olacak."

DERBİ VE ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

"Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."