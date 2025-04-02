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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Galatasaray: Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi kritiği!

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesinde iki takım da tam kadro olarak mücadeleyi bekliyor.

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Fenerbahçe-Galatasaray: Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi kritiği!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 13:14

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak için karşılaşacak. Zorlu geçmesi beklenen çeyrek final mücadelesi, Ülker Stadı'nda 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLMUŞTU

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe; çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak. Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde; sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi. Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. 14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

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DERBİ KAZANAMADILAR

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.

GALATASARAY'IN KUPA SÜRECİ

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım; yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 5 puan topladı. Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

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3. KEZ RAKİPLER

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı kırmızılı ekip; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

GALATASARAY TÜRKİYE'DE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Galatasaray, ülke çapında düzenlenen 3 futbol organizasyonunda bu sezon 32 maça çıktı. Aslan; Süper Lig'deki 28 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşarken, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik, Turkcell Süper Kupa'daki tek maçta ise mağlubiyet aldı.

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GALATASARAY DA TAM KADRO

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai de kadroda yer alabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA KADRO AÇISINDAN DETAYLI SON DURUM NEDİR?
Sarı kırmızılı ekip tam kadro olarak lanse edilse de; sezon başında sakatlanan Mauro Icardi derbide forma giyemeyecek.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#derbi
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
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