Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti! Dev derbide kazanan sarı-lacivertliler

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış maçında dev derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın 90. dakikasında öne geçti. Sarı-lacivertlilerde Ece Türkoğlu, ceza sahası yayından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe arsaVev, bu sonuçla ligdeki 8. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti. Galatasaray ise ligdeki 10. maçında ilk yenilgisini yaşayarak 21 puanda kaldı.