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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 23:15

Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti! Dev derbide kazanan sarı-lacivertliler

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında dev derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleyi 90. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak puanını 22'ye yükseltti. Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti! Dev derbide kazanan sarı-lacivertliler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 23:15

Suwen Kadın Süper Ligi'nde 10. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış maçında dev derbide Fenerbahçe arsaVev ile , Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti! Dev derbide kazanan sarı-lacivertliler

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti! Dev derbide kazanan sarı-lacivertliler

Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın 90. dakikasında öne geçti. Sarı-lacivertlilerde Ece Türkoğlu, ceza sahası yayından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti! Dev derbide kazanan sarı-lacivertliler

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti! Dev derbide kazanan sarı-lacivertliler

Fenerbahçe arsaVev, bu sonuçla ligdeki 8. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti. Galatasaray ise ligdeki 10. maçında ilk yenilgisini yaşayarak 21 puanda kaldı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
#Fenerbahçe Arsavev
#Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
#Ece Türkoğlu
#Spor
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