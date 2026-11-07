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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 22:59

Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide Beşiktaş BOA'yı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 83-61'lik galibiyet

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında dev derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi 83-61'lik skorla kazanarak ligde 6'da 6 yaptı. Beşiktaş ise bu sonuçla ligdeki 2. yenilgisini yaşadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide Beşiktaş BOA'yı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 83-61'lik galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 22:59

'nde 7. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ile Beşiktaş BOA, 'nda kozlarını paylaştı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide Beşiktaş BOA'yı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 83-61'lik galibiyet

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Beşiktaş BOA oldu. Siyah-beyazlılar farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 44-35'lik skorla Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide Beşiktaş BOA'yı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 83-61'lik galibiyet

Mücadelenin üçüncü periyodunda oyun üstünlüğünü yeniden ele geçiren ve farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğe 64-52'lik üstünlükle gitti.

Maçın dördüncü çeyreğinde de rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 83-61'lik skorla kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide Beşiktaş BOA'yı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 83-61'lik galibiyet

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla ligde 6. maçında 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş BOA ise bu sonuçla ligdeki 6. maçında 2. yenilgisini yaşadı.

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ETİKETLER
#Basketbol
#sinan erdem spor salonu
#Beşiktaş Boa
#Galatasaray Çağdaş Faktoring
#Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
#Spor
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