Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide Beşiktaş BOA'yı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 83-61'lik galibiyet

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Beşiktaş BOA oldu. Siyah-beyazlılar farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 44-35'lik skorla Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu.

Mücadelenin üçüncü periyodunda oyun üstünlüğünü yeniden ele geçiren ve farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğe 64-52'lik üstünlükle gitti.

Maçın dördüncü çeyreğinde de rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 83-61'lik skorla kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla ligde 6. maçında 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş BOA ise bu sonuçla ligdeki 6. maçında 2. yenilgisini yaşadı.