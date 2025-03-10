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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden kapmıştı! Şimdi 3 dev peşinde, fiyatı 2,5 kat arttı

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'a 3 Avrupa devi talip oldu. Genç kanat oyuncusunun piyasa değeri de sadece birkaç ay içinde 2,5 kat arttı. İşte Oğuz Aydın'ın olası ayrılığı için konuşulan rakamlar...

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden kapmıştı! Şimdi 3 dev peşinde, fiyatı 2,5 kat arttı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 12:52

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'dan transfer etmeyi başarmıştı. Kısa sürede yeni takımına adapte olan ve ortaya koyduğu performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Oğuz Aydın 3 Avrupa devinin radarına girdi.

3 LİGDEN 3 DEV İLGİ MEKTUBU YOLLADI

Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho'nun takımda en güvendiği isimler arasında yer alan Oğuz Aydın'a Hollanda ekibi Ajax'ın yanı sıra Fransa'dan Marsilya ve İtalya'dan Roma talip oldu. Bu 3 ekibin Fenerbahçe yönetimine ilgi mektubu gönderdiği belirtildi.

ŞİMDİ FİYATI 15 MİLYON EURO

Haberin detayında Fenerbahçe'nin geçen yaz 6 milyon euroya transfer ettiği Oğuz Aydın'ın fiyatını da katladığı belirtildi. 24 yaşındaki sağ bekin piyasa değerinin 15 milyon euro seviyelerine geldiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin olası resmi teklifler karşısında oyuncuyu satıp satmayacağı merak konusu oldu.

Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkıp 1121 dakika sahada kalırken takımına 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sundu. Milli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonunda sona erecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

OĞUZ AYDIN ASLEN NERELİ?
Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde dünyaya geldi. Ancak futbolcunun ailesinin soyu Elazığ'ın Karakoçan ilçesine dayanmaktadır.
ETİKETLER
#oğuz aydın
#Fenerbahçe
#Futbol Transfer
#Spor
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