Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu etkisi! Jose Mourinho sürpriz transfere onay verdi

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Ferdi Kadıoğlu gibi unutulmaz olacak bir sol bek için girişimler başladı. Jose Mourinho'nun da onayıyla; aynı Caner Erkin ve Ferdi Kadıoğlu gibi sol bekte çok etkili olacak bir isim gündeme alındı. An itibarıyla Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde; yeni transfer hedefi Tyrick Mitchell oldu, işte ayrıntılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu etkisi! Jose Mourinho sürpriz transfere onay verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 14:26

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'in performansları özel bir yer edinmişti. Sol bekte yine yüksek tempo görmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da onayıyla Tyrick Mitchell ismini gündemine aldı. Esas hedef ise aynı Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'de olduğu gibi oyunu sol bekten yüksek tempoyla kurabilmek, tabii Jose Mourinho'nun onaylamasına rağmen Tyrick Mitchell transferiyle ilgili pürüzler de var.

FENERBAHÇE'DE FERDİ KADIOĞLU ETKİSİYLE TYRICK MITCHELL TRANSFERİ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Tyrick Mitchell ile görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe için yüksek tempolu bir sol bek isteyen Jose Mourinho, 25 yaşındaki İngiliz savunmacı için 'hemen anlaşma yapılsın' görüşünü bildirdi. Süreçle ilgili en büyük sıkıntı ise Mitchell'in Premier Lig'den ayrılmak istemiyor oluşu! Piyasa değeri 25 milyon Euro olan sol bek, Crystal Palaca ile anlaşamazsa başka bir İngiltere ekibine imza atmak istiyor ve kariyerine Ada'da devam etmeyi planlıyor. Fenerbahçe açısından ise Ferdi Kadıoğlu sonrasında büyük potansiyel vadeden Mitchell için kritik görüşmeler devam ettirilecek.

Crystal Palace preparing to open contract talks with important 25-year-old

CANER ERKİN VE FERDİ KADIOĞLU DETAYI

Fenerbahçe taraftarı için son 20 yıldaki en unutulmaz sol bek performansları Caner Erkin ve Ferdi Kadıoğlu'ndan gelmişti. Yönetimin de çok memnun olduğu süreç, Tyrick Mitchell hamlesiyle yeniden hatırlandı ve camiayı heyecanlandırdı.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda ediyor! Teklife 'evet' dedi! Türk futbol tarihine geçecek...

TYRICK MITCHELL DÜZENLİ OYNUYOR

Crystal Palace formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Mitchell, 2737 dakika sahada kaldı ve 4 asist yaptı.

TM (@MitchellTyrick) / X

Sıkça Sorulan Sorular

FERDİ KADIOĞLU NEREYE TRANSFER OLMUŞTU?
Yetenekli futbolcu, 30 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a katılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ciro Immobile ile anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ayrılık resmiyet kazandı
Simon Banza kararını verdi! Trabzonspor'da sürpriz gelişme
ETİKETLER
#ferdi kadıoğlu
#jose mourinho
#crystal palace
#Caner Erkin
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#tyrick mitchell
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.