 Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Kadıköy'deki kritik müsabakaya dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 00:30
09.02.2026
saat ikonu 00:45

'de ve karşılaşıyor. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert; Guendouzi, Kante, Talisca; Musaba, Asensio, Kerem.

Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson; Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan; Koita, Metehan, Niang.

FENERBAHÇE'DE HATAYA YER YOK

Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, kendi sahasında galip gelmeyi hedefleyecek.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Süper Lig devi, Gençlerbirliği karşısında tam 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Esasen ise sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif, kadroda yer alamayacak. Ayrıca da PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

N'GOLO KANTE BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi N'Golo Kante'nin, Domenico Tedesco'nun şans vermesiyle birlikte Kadıköy'de sahaya çıkması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ METİN DİYADİN İLE DENGEYİ BULDU

Metin Diyadin'i takımın başına getiren kırmızı siyahlılar, daha dengeli oyunlar sergilemiş ve 22 puanla 11. basamakta konumlanmıştı.

