Fenerbahçe-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşıyor. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert; Guendouzi, Kante, Talisca; Musaba, Asensio, Kerem.
https://x.com/Fenerbahce/status/2020558511827034464?s=20
Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson; Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan; Koita, Metehan, Niang.
https://x.com/kirmizikara/status/2020484792546930859?s=20
Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, kendi sahasında galip gelmeyi hedefleyecek.
Süper Lig devi, Gençlerbirliği karşısında tam 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Esasen ise sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif, kadroda yer alamayacak. Ayrıca da PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi N'Golo Kante'nin, Domenico Tedesco'nun şans vermesiyle birlikte Kadıköy'de sahaya çıkması bekleniyor.
Metin Diyadin'i takımın başına getiren kırmızı siyahlılar, daha dengeli oyunlar sergilemiş ve 22 puanla 11. basamakta konumlanmıştı.