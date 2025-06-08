Fenerbahçe İtalyan oyuncunun transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Medicana'da kritik bir takviye gerçekleştirildi. Uzun zamandır Alessia Orro ile ilgilenen Fenerbahçe Medicana, flaş transferde mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE MEDICANA ALESSIA ORRO'YU TRANSFER ETTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlaması kapsamında son olarak Numia Vero Volley forması giyen Orro kadroya katıldı. İtalyan pasör; 2024-2025 CEV Şampiyonlar Ligi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde 'En iyi pasör' ödülünün sahibi olmuştu.

FENERBAHÇE MEDICANA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Alessia Orro’ya Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."