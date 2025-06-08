Fenerbahçe İtalyan oyuncunun transferini resmen açıkladı!

İstanbul
Fenerbahçe Medicana'dan uzun zamandır beklenen müjde geldi. Fenerbahçe Medicana, İtalyan pasör Alessia Orro'yu resmen transfer etti.
Fenerbahçe Medicana'da kritik bir takviye gerçekleştirildi. Uzun zamandır Alessia Orro ile ilgilenen Fenerbahçe Medicana, flaş transferde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlaması kapsamında son olarak Numia Vero Volley forması giyen Orro kadroya katıldı. İtalyan pasör; 2024-2025 CEV Şampiyonlar Ligi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde 'En iyi pasör' ödülünün sahibi olmuştu.
"Alessia Orro’ya Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."