Fenerbahçe, kritik Gençlerbirliği sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın kapanış gününde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçta Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında ezeli rakibini takibini sürdürmek istiyor.

Ligdeki son maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, haftaya 22 puanla 11. sırada girdi. Sahasındaki son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki başarılı performansını deplasmana yansıtamadı. Başkent temsilcisi, ligde oynadığı 20 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı, 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKATİ ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan bugün kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi. Kerem, bugün sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

KANTE'NİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin bugünkü maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.

GENÇLERBİRLİĞİ TAM KADRO

Deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Gençlerbirliği'nde ise zorlu karşılaşma öncesinde cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

96. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Bu müsabakalarda Fenerbahçe, rakibine 172 gol atarken kalesinde ise 101 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Tongya, Göktan, Metehan, Koita