Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 'Hala inanıyorum...'

Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu'nun (FEGÜM) düzenlediği etkinlikte, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran şampiyonluğa inancının devam ettiğini söyledi. Saran, "Cuma günü çok üzüldük, dün yorucuydu, bugün burası çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 'Hala inanıyorum...'
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 16:45

Kulübü Başkanı , Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu'nun (FEGÜM) düzenlediği etkinlikte şampiyonluğa inancının devam ettiğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 'Hala inanıyorum...'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu'nun (FEGÜM) düzenlediği etkinlikte şampiyonluğa inancının devam ettiğini belirtti.
Sadettin Saran, Cuma günü üzüldüklerini ancak şampiyonluğa hala inandığını söyledi.
Oyuncularla konuştuğunu ve onlarda hırs gördüğünü ifade etti.
Türkiye Kupası'nın da olduğunu hatırlattı.
FEGÜM'ün seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanlarında olduğunu belirtti.
Etkinliğe eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç mesaj gönderdi.
Kemerburgaz'da bulunan Orion Film Platosu'ndaki organizasyonda başkan Saran'ın yanı sıra kulüp yüksek divan kurulu başkanı ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen hazır bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 'Hala inanıyorum...'

Etkinliğe davet edilen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise önceden planlanmış programı sebebiyle organizasyona katılamayıp mesaj gönderdi.

SAADETTİN SARAN: CUMA GÜNÜ ÇOK ÜZÜLDÜK

Organizasyonda konuşan Sadettin Saran, düzenlenen etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 'Hala inanıyorum...'

"Cuma günü çok üzüldük, dün yorucuydu, bugün burası çok iyi geldi. FEGÜM, seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanımızda oldu. Fenerbahçe'nin böyle gruplara ihtiyacı var. Fenerbahçe için çok faydalısınız. Üzüldük, yaralandık ama şampiyonluğa hala inanıyorum. Türkiye Kupası da var. Dün oyuncularla konuştuk, o hırsı gördüm onlarda."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 'Hala inanıyorum...'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da konuşmasında etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

