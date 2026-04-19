Fenerbahçe'den flaş Ederson kararı! İpler tamamen koptu

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Rizespor karşısında büyük bir yara aldı. Karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında hatalı bir çıkış yapan Ederson, kalesine golü gördü ve maç 2-2'lik skorla bitti.
Karşılaşmanın ardından soyunma odasında hem teknik heyetten hem de takım arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı kaleci, WhatsApp grubunda da üzüntüsünü paylaştı.
Zaman zaman sosyal medyada eşine yönelik eleştiriler nedeniyle rahatsız olan 32 yaşındaki file bekçisi, ayrılığı artık daha ciddi şekilde düşünüyor.
Brezilyalı kalecinin menajerinin de geleceğiyle ilgili görüşmeler için İstanbul’a çağrıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleciyle yolların ayrılması halinde, potansiyeli yüksek ve 24-25 yaş aralığında bir file bekçisi transfer edilmesi planlanıyor.