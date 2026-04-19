Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Rizespor karşısında büyük bir yara aldı. Karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında hatalı bir çıkış yapan Ederson, kalesine golü gördü ve maç 2-2'lik skorla bitti.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'den flaş Ederson kararı! İpler tamamen koptu Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında Rizespor karşısında aldığı beraberlik sonrası kaleci Ederson'un kritik hatası ve bunun olası sonuçları haberin ana konusunu oluşturuyor. Fenerbahçe, Rizespor karşısında 90+8. dakikada Ederson'un hatalı çıkışıyla yediği golle maçı 2-2 berabere bitirdi. Ederson, maçın ardından soyunma odasında teknik heyetten ve takım arkadaşlarından özür diledi ve WhatsApp grubunda üzüntüsünü paylaştı. Brezilyalı kaleci, eşine yönelik eleştiriler nedeniyle de rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü belirtildi. Ederson'un menajerinin de geleceğiyle ilgili görüşmeler için İstanbul'a çağrıldığı öğrenildi. Fenerbahçe, Ederson ile yolların ayrılması durumunda 24-25 yaş aralığında, potansiyeli yüksek bir kaleci transfer etmeyi planlıyor.

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında hem teknik heyetten hem de takım arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı kaleci, WhatsApp grubunda da üzüntüsünü paylaştı.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Zaman zaman sosyal medyada eşine yönelik eleştiriler nedeniyle rahatsız olan 32 yaşındaki file bekçisi, ayrılığı artık daha ciddi şekilde düşünüyor.

Brezilyalı kalecinin menajerinin de geleceğiyle ilgili görüşmeler için İstanbul’a çağrıldığı öğrenildi.

KANARYA ARAYIŞLARA BAŞLADI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleciyle yolların ayrılması halinde, potansiyeli yüksek ve 24-25 yaş aralığında bir file bekçisi transfer edilmesi planlanıyor.