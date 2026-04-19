Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu! "Daha fazla stres yaşayabilirler"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek zirvede en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Mücadelenin ardından önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, "Her hâlükârda evimizde kazanmak zorundayız. Onlar da kaybettikleri puandan sonra belki daha fazla stres yaşayabilirler" dedi.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 00:43

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle ligde puanını 71 yapan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Bu galibiyetle Galatasaray puanını 71'e yükseltirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
Galatasaraylı Lucas Torreira, Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamada, evdeki son maçta yaşadıkları tatsızlığı ve deplasmanda kazanmanın önemini belirtti.
Torreira, önümüzdeki kupa maçı için takımın daha farklı hazırlanması gerektiğini ve geçen senenin şampiyonu olarak daha rahat taraf olabileceklerini ancak evde kazanmak zorunda olduklarını söyledi.
Torreira, Fenerbahçe'nin kaybettikleri puandan sonra daha fazla stres yaşayabileceğini ifade etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Torreira konuşmasında şunları söyledi:

"Evdeki son maçta biraz tatsız hissetmiştik diyebiliriz; biraz canımız acımıştı. Aslında önemli bir avantajımız vardı ve rakibimizin hemen arkamızdan geldiğini bildiğimiz için puan farkını açmak ya da korumak istiyorduk. Buraya her zaman daha iyi bir enerjiyle geliyoruz. İyi bir hazırlık süreci geçirdik ve hafta boyunca iyi çalıştık. Taraftarımız da birkaç gün önce tesislere gelerek bizi ziyaret etti. Bu bizim için çok önemliydi ve ortaya farklı bir birliktelik görüntüsü çıktı."

"Bugün son dakikalarda biraz zorlanmamızı ise son derece normal karşılıyorum. Çünkü bu takımlar gerçekten zor takımlar ve deplasmanda bu maçlar kolay olmuyor. Ama kazanıp üç puanı almamız çok önemliydi. Şimdi kupa maçına odaklanacağız."

"Evet, kupa maçı bizim için en önemli maçlardan bir tanesi. Kendi sahamızda oynayacak olmamız, taraftarımızın önünde sahaya çıkacak olmamız bunların hepsi pozitif faktörler. Tüm Türkiye’nin izleyeceği, hatta dünya açısından da önemli bir maç olacak."

"Diğer yandan bu maça farklı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Dört puan farkla lider olan ve son şampiyon takım olarak sahaya çıkıyoruz. Geçen senenin şampiyonu olmamız nedeniyle bu açıdan daha rahat taraf olabiliriz. Ancak her hâlükârda evimizde kazanmak zorundayız. Onlar da kaybettikleri puandan sonra belki daha fazla stres yaşayabilirler."

"Biz her türlü hazırlığımızı sürdüreceğiz ve bu çok önemli maçta taraftarımızın önünde galip gelmek için elimizden geleni yapacağız."

