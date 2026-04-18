Mauro Icardi gol sayısını 14 yaptı! Arjantinli golcü 7 maç sonra fileleri havalandırdı

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın kritik maçında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip mücadeleyi, Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yenmeyi başardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, mücadelenin 2. dakikasında attığı golle Gençlerbirliği karşısında takımını 1-0 öne geçirdi. Sane'nin pasında Yunus Akgün'ün dokunduğu topa ceza sahası içinde tek vuruş yapan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
33 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde 7 maç sonra rakip fileleri havalandırırken, gol sayısını da 14'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol kaydeden Arjantinli futbolcu, bu sezon toplamda 16. golünü attı.
Maça ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, 78. dakikada yerini Noa Lang'a bıraktı.