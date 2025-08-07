Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe masada: 6.25 milyar TL'lik başvuru!

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'den de sermaye artırımı hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, 6.25 milyar TL değerinde açılıma gitti.

Fenerbahçe masada: 6.25 milyar TL'lik başvuru!
Burak Ayaydın
GİRİŞ:
07.08.2025
20:34
GÜNCELLEME:
07.08.2025
20:34

'a resmi bildirimde bulundu. Esasen ise kulübün yeni hedefi olarak, 6.25 milyar TL işaret edildi.

FENERBAHÇE'DEN KAP DUYURUSU

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2025 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve 'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

İşbu karar kapsamında yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine ve yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına dair kararımız doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru, bugün (07.08.2025) yapılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe masada: 6.25 milyar TL'lik başvuru!

GALATASARAY'DA SERMAYE SÜRECİ NASIL?
Sarı kırmızılıların, 13.5 TL değerindeki sermaye artışı başvurusu onaylanmıştı.
