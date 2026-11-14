Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Madeş Mobilya'yı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 3-2'lik galibiyet

SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ezeli rakipler Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Maça etkili başlayan taraf Galatasaray Madeş Mobilya oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde de üstün oyununu sürdüren Galatasaray Madeş Mobilya, bu seti de 25-19 önde tamamlayarak durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın üçüncü seti büyük çekişmeye sahne olurken Galatasaray Madeş Mobilya'ya 25-23'lük üstünlük kuran Fenerbahçe Medicana, maçta durumu 2-1'e getirdi.

Maçın dördüncü setinde etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Medicana, seti 25-18 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2 yaptı.

Nefesleri kesen netice setinde de Galatasaray Madeş Mobilya'ya 15-13'lük üstünlük kurmayı başaran Fenerbahçe Medicana, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla ligdeki 6. maçında 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray Madeş Mobilya ise derbiden mağlubiyetle ayrılarak ligdeki 6. maçında 2. yenilgisini yaşadı.