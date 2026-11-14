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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 22:32

Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Madeş Mobilya'yı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 3-2'lik galibiyet

SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise bu sonuçla ligdeki 2. yenilgisini yaşadı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Madeş Mobilya'yı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 3-2'lik galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 22:32

SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ezeli rakipler Galatasaray Madeş Mobilya ile , Burhan Felek Vestel Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Maça etkili başlayan taraf Galatasaray Madeş Mobilya oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde de üstün oyununu sürdüren Galatasaray Madeş Mobilya, bu seti de 25-19 önde tamamlayarak durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Madeş Mobilya'yı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 3-2'lik galibiyet

Karşılaşmanın üçüncü seti büyük çekişmeye sahne olurken Galatasaray Madeş Mobilya'ya 25-23'lük üstünlük kuran Fenerbahçe Medicana, maçta durumu 2-1'e getirdi.

Maçın dördüncü setinde etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Medicana, seti 25-18 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2 yaptı.

Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Madeş Mobilya'yı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 3-2'lik galibiyet

Nefesleri kesen netice setinde de Galatasaray Madeş Mobilya'ya 15-13'lük üstünlük kurmayı başaran Fenerbahçe Medicana, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Madeş Mobilya'yı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 3-2'lik galibiyet

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla ligdeki 6. maçında 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray Madeş Mobilya ise derbiden mağlubiyetle ayrılarak ligdeki 6. maçında 2. yenilgisini yaşadı.

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#voleybol
#Voleybol
#Fenerbahçe Medicana
#Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
#Sms Grup Efeler Ligi
#Galatasaray Madeş Mobilya
#Spor
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