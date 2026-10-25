Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın dev maçında Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Peron İstanbul, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Bu seti 27-25 kazanan Eczacıbaşı Peron İstanbul, maçta 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci seti de ilk set gibi başa baş geçti. Bu seti 27-25 önde tamamlayan Fenerbahçe Medicana, maçta durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü setinde oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Medicana, seti 25-12 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

Maçın dördüncü setinde de oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Medicana, seti 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla ligde 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı Peron İstanbul ise ligde 5. maçında 2. yenilgisini yaşadı.