VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde VakıfBank ile Galatasaray Daikin, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan ev sahibi VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setinde de rakibini aynı skorla yenen sarı-siyahlılar, durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin üçüncü setinde de hata yapmayan VakıfBank, seti 25-22, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank bu sonuçla ligde 5'te 5 yaptı. Galatasaray Daikin ise ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak. Galatasaray Daikin ise ligin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.