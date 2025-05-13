Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ilgili korkunç iddiayı yalanladı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 20 günden fazladır hastanede enfeksiyon tedavisi görüyor. Mert Hakan Yandaş için ''ayağı kesilecek'' iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla alakalı çıkan haberleri yalanlayarak "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır" dedi

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, nadir görülen bir enfeksiyon problemine yakalanıp hastaneye kaldırıldı. 20 günü aşkın süredir hastanede tedavi gören Yandaş'ın vücudundaki enfeksiyonun temizlenemediği ve ünlü futbolcunun ampütasyon işlemi ile karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.

Yandaş'ın ayağının kesilebileceğine ilişkin iddialar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



FENERBAHÇE AÇIKLADI: BÜTÜNÜYLE YALAN

Ortaya atılan iddia hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, gece yarısı yalanlama geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan haberler bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

https://x.com/fbkurumsal/status/1922013878839312626