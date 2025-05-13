Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ilgili korkunç iddiayı yalanladı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 20 günden fazladır hastanede enfeksiyon tedavisi görüyor. Mert Hakan Yandaş için ''ayağı kesilecek'' iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla alakalı çıkan haberleri yalanlayarak "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır" dedi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ilgili korkunç iddiayı yalanladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 16:04

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, nadir görülen bir enfeksiyon problemine yakalanıp hastaneye kaldırıldı. 20 günü aşkın süredir hastanede tedavi gören Yandaş'ın vücudundaki enfeksiyonun temizlenemediği ve ünlü futbolcunun ampütasyon işlemi ile karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ilgili korkunç iddiayı yalanladı

Yandaş'ın ayağının kesilebileceğine ilişkin iddialar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI: BÜTÜNÜYLE YALAN

Ortaya atılan iddia hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, gece yarısı yalanlama geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan haberler bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ilgili korkunç iddiayı yalanladı

https://x.com/fbkurumsal/status/1922013878839312626

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun gece kulübü sözlerine cevap verdi: 'Sallamasın!'
Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri gidiyor
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.