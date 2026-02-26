Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanına çıkıyor. Temsilcimizin İngiltere'deki kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
UEFA Avrupa Ligi'nde, Nottingham Forest ve Fenerbahçe karşılaşıyor. Hakem Maurizo Mariani'nin düdük çalacağı müsabaka, bu gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak.

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Bakwa, Lucca.

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, M.Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Kerem, Cherif.

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE TURU ZORA SOKMUŞTU

UEFA Avrupa Ligi play-off etabının ilk maçında Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 mağlup olmuş ve turu zora sokmuştu.

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, İngiltere'ye pek çok yıldızını götüremedi! Esasen ise sarı lacivertlilerde; Alvarez, Skriniar, Oosterwolde, Çağlar, Ederson, Talisca, Fred, Mert Günok ve Musaba, Nottingham Forest karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE 23. İNGİLTERE RANDEVUSU

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 22 defa kozlarını paylaştı. Temsilcimiz; söz konusu 22 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 300. SINAVI

Süper Lig devi bugüne kadar Avrupa'da 299 kez sahaya çıkarken, bu süreçte 117 galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlave olarak da sarı lacivertliler bu mücadelelerde 407 gol attı ve kalesinde de 422 gol gördü.

Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

KADIKÖY'DEKİ MAÇ NASILDI?
Kendi sahasında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, tempo olarak Nottingham Forest'a hiç eşlik edememişti.
