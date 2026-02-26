Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde, Nottingham Forest ve Fenerbahçe karşılaşıyor. Hakem Maurizo Mariani'nin düdük çalacağı müsabaka, bu gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak.
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Bakwa, Lucca.
Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, M.Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Kerem, Cherif.
UEFA Avrupa Ligi play-off etabının ilk maçında Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 mağlup olmuş ve turu zora sokmuştu.
Fenerbahçe, İngiltere'ye pek çok yıldızını götüremedi! Esasen ise sarı lacivertlilerde; Alvarez, Skriniar, Oosterwolde, Çağlar, Ederson, Talisca, Fred, Mert Günok ve Musaba, Nottingham Forest karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 22 defa kozlarını paylaştı. Temsilcimiz; söz konusu 22 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Süper Lig devi bugüne kadar Avrupa'da 299 kez sahaya çıkarken, bu süreçte 117 galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlave olarak da sarı lacivertliler bu mücadelelerde 407 gol attı ve kalesinde de 422 gol gördü.