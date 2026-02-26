Fenerbahçe Nottingham Forest deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Avrupa Ligi'nde, Nottingham Forest ve Fenerbahçe karşılaşıyor. Hakem Maurizo Mariani'nin düdük çalacağı müsabaka, bu gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Bakwa, Lucca.

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, M.Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Kerem, Cherif.

FENERBAHÇE TURU ZORA SOKMUŞTU

UEFA Avrupa Ligi play-off etabının ilk maçında Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 mağlup olmuş ve turu zora sokmuştu.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, İngiltere'ye pek çok yıldızını götüremedi! Esasen ise sarı lacivertlilerde; Alvarez, Skriniar, Oosterwolde, Çağlar, Ederson, Talisca, Fred, Mert Günok ve Musaba, Nottingham Forest karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 23. İNGİLTERE RANDEVUSU

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 22 defa kozlarını paylaştı. Temsilcimiz; söz konusu 22 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 300. SINAVI

Süper Lig devi bugüne kadar Avrupa'da 299 kez sahaya çıkarken, bu süreçte 117 galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlave olarak da sarı lacivertliler bu mücadelelerde 407 gol attı ve kalesinde de 422 gol gördü.