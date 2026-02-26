Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Samsunspor, Konferans Ligi play-off etabında Şkendiya'yı ağırlıyor. Temsilcimizin Karadeniz'deki kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
26.02.2026
26.02.2026
saat ikonu 07:15

UEFA Konferans Ligi'nde, Samsunspor ve Şkendiya karşılaşıyor. Hakem Simone Sozza'nın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak.

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR-ŞKENDIYA MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Şkendiya: Jaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Temsilcimiz; Avrupa kupaları tarihinde çıktığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Esasen ise bu süreçte rakip ağları 27 kez sarsan Samsunspor, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR'DA SON 16 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İlk maçta Şkendiya deplasmanında 1-0 kazanan Samsunspor; iç sahada da avantajını koruması halinde, UEFA Konferans Ligi'ndeki son 16 ekip arasına kalacak.

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR'DA ŞKENDIYA MAÇI ÖNCESİNDE EKSİKLER

Karadeniz ekibinde; Ali Badra Diabate, Yalçın Kayan, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Elayis Tavsan ve Tahsin Bülbül, Şkendiya mücadelesinde forma giyemeyecek.

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR'DA THORSTEN FINK İÇİN KRİTİK VİRAJ

Thomas Reis sonrasında Samsunspor'un başına geçen Thorsten Fink, kırmızı beyazlılar ile şu ana kadar iki maça çıkmış ve 1 galibiyet ile 1 beraberlik almıştı. An itibarıyla ise 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Karadeniz ekibini Konferans Ligi'ndeki son 16 kulüp arasına taşımaya hazırlanıyor.

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR'UN ŞKENDIYA DEPLASMANINDAKİ TEK GOLÜNÜ KİM ATMIŞTI?
Temsilcimiz, Marius Mouandilmadji ile skor tabelasını değiştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Juventus deplasmanında turladı: Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız!
Curaçao ile tarih yazmıştı: Dick Advocaat istifaya mecbur kaldı!
