UEFA Konferans Ligi'nde, Samsunspor ve Şkendiya karşılaşıyor. Hakem Simone Sozza'nın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak.

Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 118

SAMSUNSPOR-ŞKENDIYA MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.

Şkendiya: Jaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Temsilcimiz; Avrupa kupaları tarihinde çıktığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Esasen ise bu süreçte rakip ağları 27 kez sarsan Samsunspor, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.

SAMSUNSPOR'DA SON 16 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İlk maçta Şkendiya deplasmanında 1-0 kazanan Samsunspor; iç sahada da avantajını koruması halinde, UEFA Konferans Ligi'ndeki son 16 ekip arasına kalacak.

SAMSUNSPOR'DA ŞKENDIYA MAÇI ÖNCESİNDE EKSİKLER

Karadeniz ekibinde; Ali Badra Diabate, Yalçın Kayan, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Elayis Tavsan ve Tahsin Bülbül, Şkendiya mücadelesinde forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR'DA THORSTEN FINK İÇİN KRİTİK VİRAJ

Thomas Reis sonrasında Samsunspor'un başına geçen Thorsten Fink, kırmızı beyazlılar ile şu ana kadar iki maça çıkmış ve 1 galibiyet ile 1 beraberlik almıştı. An itibarıyla ise 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Karadeniz ekibini Konferans Ligi'ndeki son 16 kulüp arasına taşımaya hazırlanıyor.