Samsunspor-Şkendiya | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Konferans Ligi'nde, Samsunspor ve Şkendiya karşılaşıyor. Hakem Simone Sozza'nın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.
Şkendiya: Jaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi.
Temsilcimiz; Avrupa kupaları tarihinde çıktığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Esasen ise bu süreçte rakip ağları 27 kez sarsan Samsunspor, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.
İlk maçta Şkendiya deplasmanında 1-0 kazanan Samsunspor; iç sahada da avantajını koruması halinde, UEFA Konferans Ligi'ndeki son 16 ekip arasına kalacak.
Karadeniz ekibinde; Ali Badra Diabate, Yalçın Kayan, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Elayis Tavsan ve Tahsin Bülbül, Şkendiya mücadelesinde forma giyemeyecek.
Thomas Reis sonrasında Samsunspor'un başına geçen Thorsten Fink, kırmızı beyazlılar ile şu ana kadar iki maça çıkmış ve 1 galibiyet ile 1 beraberlik almıştı. An itibarıyla ise 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Karadeniz ekibini Konferans Ligi'ndeki son 16 kulüp arasına taşımaya hazırlanıyor.