Fenerbahçe orta sahasına 40 milyon Euroluk Cezayirli hamlesi!

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi Eintracht Frankfurtlu Fares Chaibi oldu. TransferFeed'in haberine göre Almanya temsilcisi, Fares Chaibi için 40 milyon Euro bedel belirledi.

Fenerbahçe orta sahasına 40 milyon Euroluk Cezayirli hamlesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 22:36

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer girişimi geldi. Süper Lig devi, Eintracht Frankfurt'ta özel performanslar gösteren Fares Chaibi'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe orta sahasına 40 milyon Euroluk Cezayirli hamlesi!

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Cezayirli orta saha oyuncusu Fares Chaibi'yi transfer etmek istiyor.
Eintracht Frankfurt, Fares Chaibi için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'dan Como ve İngiltere'den Fulham da Fares Chaibi'yi takip ediyor.
Fares Chaibi, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol ve 9 asist kaydetti.
Fenerbahçe orta sahasına 40 milyon Euroluk Cezayirli hamlesi!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ ORTA SAHA TRANSFERİNDE 40 MİLYON EURO KRİTİĞİ!

2023 yazında Fares Chaibi'yi 10 milyon Euro bonservisle Toulouse'dan transfer eden Eintracht Frankfurt, olası bir ayrılık için 40 milyon Euroluk bedel belirledi! Sürece ilave olarak da Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Fares Chaibi'yi, İtalya'dan Como ve İngiltere'den Fulham'ın da takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe orta sahasına 40 milyon Euroluk Cezayirli hamlesi!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ FARES CHAIBI'NİN PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Fares Chaibi, 3 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Demirkol'dan Vincenzo Montella'ya net cevap: Romanya maçının ardından gazeteciye sorduğu soru gündem olmuştu!
Transfer planlamalarında kritik hesaplar: Sözleşmesi bitmek üzere olan yıldızlar!
