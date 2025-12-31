Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu. Başkanlık görevini sezon sonuna kadar sürdüreceğinin altını çizen Saran, "Sonrasında ise kulübümüzü Olağanüstü Genel Kurula götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

SEÇİMDE ADAY OLACAK MI?

Sadettin Saran bir sonraki seçimde aday olup olmayacağı yönünde herhangi bir açıklamada ise bulunmadı. TGRT Haber yayınına bağlanan Ahmet Ercanlar, Sadettin Saran'ın yüzde 99 ihtimalle aday olmayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti. Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.