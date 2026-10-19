UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, organizasyonda 3. hafta maçında yarın saat 19.45'te Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe, Slavia Prag hazırlıklarını tamamladı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın Slavia Prag ile karşılaşacak. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Mert Müldür ve Marco Asensio antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Slavia Prag ile oynayacağı zorlu müsabakanın hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

MERT MÜLDÜR VE ASENSIO İDMANDA YOK

Çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Müldür ile ameliyat edilecek Marco Asensio, antrenmanda yer almadı.