Fenerbahçe, Slavia Prag hazırlıklarını tamamladı

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, organizasyonda 3. hafta maçında yarın saat 19.45'te Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Slavia Prag ile oynayacağı zorlu müsabakanın hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.
Çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Müldür ile ameliyat edilecek Marco Asensio, antrenmanda yer almadı.