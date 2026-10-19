Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:38

Slavia Prag'da Trpisovsky'den Fenerbahçe açıklaması! "Yarın hata yapmamalıyız"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Her maçta şansımız olabilir. Biz bu şansı yakalamak zorundayız. Yarın hata yapmamalıyız" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Slavia Prag'da Trpisovsky'den Fenerbahçe açıklaması!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:38

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında yarın saat 19.45'te İstanbul'da Çekya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Slavia Prag'da Trpisovsky'den Fenerbahçe açıklaması! "Yarın hata yapmamalıyız"

"Devler Ligi"nde puan almanın zor olduğuna dikkat çeken Trpisovsky, "Avrupa maçları her zaman zordur. Turnuva çok uzun sürekli aynı konuları konuşuyoruz. Her ne kadar kafaya takmasak bile kafamızdan gitmiyor. Her gelecek maç yeni maça odaklanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe büyük fırsatlara sahip olabiliyor. Türk futbolunun piyasası yukarı gitmiş. Her zaman önemli olan şey sahadaki performanstır, maliyet değil. Futbolun en güzel noktası kim daha hazırlıklı gelirse; hem takım hem oyuncunun performansı önemlidir. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe karşısında her şeye odaklanmamız gerekiyor. Bir oyuncu bile takım dışına kalsa etkilenebilir. Her maçta şansımız olabilir. Biz bu şansı yakalamak zorundayız. Yarın hata yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Slavia Prag'da Trpisovsky'den Fenerbahçe açıklaması! "Yarın hata yapmamalıyız"

"LUKAKU'YA 1 SANTİMETRE SAHA BIRAKMAMALISINIZ"

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Trpisovsky, "Ben onu çok seviyorum. Birkaç defa şahsen karşılaşmıştık. Savunma oyuncuları için ve David daha güzel yorum yapabilir. Lukaku, bazı konularda spesifik olabilir. Çok nadir oyunculardan, güçlü bir oyuncu. Sahanın bir kısmında onu durdurmak zor olabilir. Onu insan olarak da seviyorum. Heyecan verici. Kronolojik olarak tanıdığım için bu oyuncuya 1 santimetre saha bırakmamalısınız" dedi.

Slavia Prag'da Trpisovsky'den Fenerbahçe açıklaması! "Yarın hata yapmamalıyız"

"YARINKİ TAKIM, OYNADIĞIMIZ MAÇLAR ARASINDA EN GÜÇLÜ TAKIM OLABİLİR"

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 4. maça çıkacak olan Prag ekibinin teknik patronu, sarı-lacivertlilerin gelişimi hakkındaki soruyu, "4. maç olacak. Tek dileğim iyi maç olsun. İyi performans olsun. Son 3 maçımız öyleydi. İlk defa geldim. Geçmişte iki defa oynadık. 4 yıl önce ben hastaydım. Covid zamanı evden seyretmek sorunda kaldım. Ama heyecanım var. Çünkü ambiyans hakkında çok fazla bilgim var. Televizyonda seyretmiştim. Bu tür ambiyansı yaşamak için dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe bizim gibi çok değişimden geçti. Benim bakışım yarınki takım, oynadığımız maçlar arasında en güçlü takım olabilir" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'
Galatasaray'da Singo müjdesi! Yeni gelişme duyuruldu
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Slavia Prag
#romelu lukaku
#Jindrich Trpisovsky
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.