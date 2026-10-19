Slavia Prag'da Trpisovsky'den Fenerbahçe açıklaması! "Yarın hata yapmamalıyız"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta maçında yarın saat 19.45'te İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Devler Ligi"nde puan almanın zor olduğuna dikkat çeken Trpisovsky, "Avrupa maçları her zaman zordur. Turnuva çok uzun sürekli aynı konuları konuşuyoruz. Her ne kadar kafaya takmasak bile kafamızdan gitmiyor. Her gelecek maç yeni maça odaklanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe büyük fırsatlara sahip olabiliyor. Türk futbolunun piyasası yukarı gitmiş. Her zaman önemli olan şey sahadaki performanstır, maliyet değil. Futbolun en güzel noktası kim daha hazırlıklı gelirse; hem takım hem oyuncunun performansı önemlidir. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe karşısında her şeye odaklanmamız gerekiyor. Bir oyuncu bile takım dışına kalsa etkilenebilir. Her maçta şansımız olabilir. Biz bu şansı yakalamak zorundayız. Yarın hata yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"LUKAKU'YA 1 SANTİMETRE SAHA BIRAKMAMALISINIZ"

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Trpisovsky, "Ben onu çok seviyorum. Birkaç defa şahsen karşılaşmıştık. Savunma oyuncuları için ve David daha güzel yorum yapabilir. Lukaku, bazı konularda spesifik olabilir. Çok nadir oyunculardan, güçlü bir oyuncu. Sahanın bir kısmında onu durdurmak zor olabilir. Onu insan olarak da seviyorum. Heyecan verici. Kronolojik olarak tanıdığım için bu oyuncuya 1 santimetre saha bırakmamalısınız" dedi.

"YARINKİ TAKIM, OYNADIĞIMIZ MAÇLAR ARASINDA EN GÜÇLÜ TAKIM OLABİLİR"

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 4. maça çıkacak olan Prag ekibinin teknik patronu, sarı-lacivertlilerin gelişimi hakkındaki soruyu, "4. maç olacak. Tek dileğim iyi maç olsun. İyi performans olsun. Son 3 maçımız öyleydi. İlk defa geldim. Geçmişte iki defa oynadık. 4 yıl önce ben hastaydım. Covid zamanı evden seyretmek sorunda kaldım. Ama heyecanım var. Çünkü ambiyans hakkında çok fazla bilgim var. Televizyonda seyretmiştim. Bu tür ambiyansı yaşamak için dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe bizim gibi çok değişimden geçti. Benim bakışım yarınki takım, oynadığımız maçlar arasında en güçlü takım olabilir" şeklinde konuştu.