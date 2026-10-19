Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:08

Galatasaray'da Singo müjdesi! Yeni gelişme duyuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba günü deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray'da Singo müjdesi! Yeni gelişme duyuruldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:08

'nde gözler 3. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Fransa temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Lille ile oynayacağı kritik müsabakanın hazırlıklarını bugün 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Singo müjdesi! Yeni gelişme duyuruldu

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray'da Singo müjdesi! Yeni gelişme duyuruldu

CİMBOM'DA SINGO GELİŞMESİ

Öte yandan Lille hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marco Asensio hangi maçlarda yok? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar
ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.