Galatasaray'da Singo müjdesi! Yeni gelişme duyuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler 3. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Lille ile oynayacağı kritik müsabakanın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

CİMBOM'DA SINGO GELİŞMESİ

Öte yandan Lille hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalıştı.