Fenerbahçe taraftarı, derbi için yola çıktı! Sarı-lacivertliler, RAMS Park'a hareket etti

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI RAMS PARK'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında deplasman tribününde yer alacak Fenerbahçe taraftarları, sabahın erken saatlerinden itibaren Chobani Stadı etrafında toplanmaya başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 17.00'de bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi. Stat önünde bekleyen 33 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a hareket etti.

Maça gidemeyen taraftarlar, otobüsleri meşalelerle uğurladı. Stat civarında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.