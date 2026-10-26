Fenerbahçe taraftarı, derbi için yola çıktı! Sarı-lacivertliler, RAMS Park'a hareket etti

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında deplasman tribününde yer alacak Fenerbahçe taraftarları, sabahın erken saatlerinden itibaren Chobani Stadı etrafında toplanmaya başladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 17.00'de bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi. Stat önünde bekleyen 33 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a hareket etti.
Maça gidemeyen taraftarlar, otobüsleri meşalelerle uğurladı. Stat civarında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.