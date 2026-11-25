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İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 14. hafta maçında deplasmanda, İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Barcelona oldu. İspanya temsilcisi, ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken Fenerbahçe Tarfin bu periyotta 1 sayı daha fazla üretmeyi başarsa da devreye Barcelona'nın 45-39'luk üstünlüğüyle gidildi.
Maçın üçüncü çeyreğinde de dengeli bir oyun oynanırken Fenerbahçe Tarfin'den 2 sayı daha fazla üreten Barcelona, dördüncü periyoda 61-53 önde girdi.
Mücadelenin dördüncü çeyreğinde ise Fenerbahçe Tarfin etkili oldu. Temsilcimiz, geriden gelerek öne geçmeyi başardı ve karşılaşmadan 83-77'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 14. maçında 9. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 15. haftasında 3 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.