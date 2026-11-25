Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 14. hafta maçında deplasmanda, İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Tarfin, Barcelona'yı devirdi! Sarı-lacivertlilerden 83-77'lik galibiyet Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 14. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona'yı 83-77 mağlup etti. Barcelona ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı. Devre sonunda Barcelona'nın 45-39 üstünlüğü vardı. Üçüncü çeyrek sonunda Barcelona 61-53 öndeydi. Fenerbahçe Tarfin dördüncü çeyrekte maçı çevirerek 83-77 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Tarfin, 15. haftada 3 Aralık Perşembe günü sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Barcelona oldu. İspanya temsilcisi, ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken Fenerbahçe Tarfin bu periyotta 1 sayı daha fazla üretmeyi başarsa da devreye Barcelona'nın 45-39'luk üstünlüğüyle gidildi.

Maçın üçüncü çeyreğinde de dengeli bir oyun oynanırken Fenerbahçe Tarfin'den 2 sayı daha fazla üreten Barcelona, dördüncü periyoda 61-53 önde girdi.

Mücadelenin dördüncü çeyreğinde ise Fenerbahçe Tarfin etkili oldu. Temsilcimiz, geriden gelerek öne geçmeyi başardı ve karşılaşmadan 83-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 14. maçında 9. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 15. haftasında 3 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.