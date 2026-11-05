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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 23:11

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 84-65'lik zafer

EuroLeague'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında İstanbul'da İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 84-65'lik skorla kazanarak organizasyondaki 7. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 84-65'lik zafer
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 23:11

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 10. hafta maçında sahasında temsilcisi Baskonia ile karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 84-65'lik zafer

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı 84-65 mağlup etti.
Fenerbahçe Tarfin, maça etkili başlayarak ilk çeyreği 33-18 önde tamamladı.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 52-32, üçüncü çeyreği ise 63-41 önde bitirdi.
Bu galibiyetle Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 7. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Tarfin, 11. haftada deplasmanda Paris Basketbol'a konuk olacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta boyalı alandan skor üreten konuk ekip Baskonia, 6. dakikada 17-13 üstünlük yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanarak 14-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Tarfin, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı ve durum 27-17 oldu. Kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli ekip, yaklaşık son 5 dakikada konuk takımın sadece 1 sayı atmasına izin verdiği ilk periyodu 33-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 84-65'lik zafer

İkinci periyotta topu iyi paylaşan ve pota altını etkili kullanarak farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 84-65'lik zafer

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde her iki takım da rakip potada sayı üretmekte zorlanırken üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Tarfin, son periyoda 63-41 önde gitti.

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 84-65'lik zafer

Maçın dördüncü çeyreğinde Baskonia farkı azaltsa da baştan sona elinde bulunduğu üstünlüğü koruyan ve hata yapmayan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmadan 84-65'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 84-65'lik zafer

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 10. maçında 7. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 11. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fransa temsilcisi Paris 'a konuk olacak.

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ETİKETLER
#İspanya
#Basketbol
#euroleague
#Paris Basketbol
#Baskonia
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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