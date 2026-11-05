Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı farklı mağlup etti! Sarı-lacivertlilerden 84-65'lik zafer

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İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 10. hafta maçında sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaştı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta boyalı alandan skor üreten konuk ekip Baskonia, 6. dakikada 17-13 üstünlük yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanarak 14-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Tarfin, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı ve durum 27-17 oldu. Kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli ekip, yaklaşık son 5 dakikada konuk takımın sadece 1 sayı atmasına izin verdiği ilk periyodu 33-18 önde tamamladı.
İkinci periyotta topu iyi paylaşan ve pota altını etkili kullanarak farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde her iki takım da rakip potada sayı üretmekte zorlanırken üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Tarfin, son periyoda 63-41 önde gitti.
Maçın dördüncü çeyreğinde Baskonia farkı azaltsa da baştan sona elinde bulunduğu üstünlüğü koruyan ve hata yapmayan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmadan 84-65'lik skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 10. maçında 7. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 11. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak.