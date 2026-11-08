Fenerbahçe Tarfin, Bursaspor deplasmanında kazandı! Sarı-lacivertlilerden 78-59'luk galibiyet

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İstanbul
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Bursaspor ile Fenerbahçe Tarfin, Bursa'da kozlarını paylaştı.
Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken devreye Fenerbahçe Tarfin'in 43-36'lık üstünlüğüyle girildi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde oyun üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Tarfin, farkı açmayı başararak dördüncü periyoda 59-47'lik avantajla gitti.
Maçın son çeyreğinde de etkili bir basketbol oynayan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleyi 79-58'lik skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe Tarfin bu sonuçla ligdeki 7. maçında 5. galibiyetini aldı. Bursaspor ise ligdeki 7. maçında 6. yenilgisini yaşadı.