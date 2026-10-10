Fenerbahçe Tarfin deplasmanda kazandı! Sarı-lacivertliler, Glint Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Glint Çayırova Belediyespor ile Fenerbahçe Tarfin, Kocaeli'de kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk çeyreğini 23-16 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde de farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Tarfin, devreye 55-39 üstün girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde ise etkili olan taraf ev sahibi Glint Çayırova Belediyespor oldu. Ev sahibi ekibin farkı azaltmasına rağmen son periyoda önde giren taraf 77-66'lık skorla Fenerbahçe Tarfin oldu.

Maçın son çeyreğinde de hata yapmayan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmadan 100-85'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Çayırova Belediyespor ise ligdeki üçüncü yenilgisini yaşadı.