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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 23:17

Fenerbahçe Tarfin deplasmanda kazandı! Sarı-lacivertliler, Glint Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Glint Çayırova Belediyespor ile Fenerbahçe Tarfin, Kocaeli'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Tarfin, mücadeleyi 100-85'lik skorla kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin deplasmanda kazandı! Sarı-lacivertliler, Glint Çayırova Belediyespor'u mağlup etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 23:17

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Glint Çayırova Belediyespor ile , 'de kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk çeyreğini 23-16 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde de farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Tarfin, devreye 55-39 üstün girdi.

Fenerbahçe Tarfin deplasmanda kazandı! Sarı-lacivertliler, Glint Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde ise etkili olan taraf ev sahibi Glint Çayırova Belediyespor oldu. Ev sahibi ekibin farkı azaltmasına rağmen son periyoda önde giren taraf 77-66'lık skorla Fenerbahçe Tarfin oldu.

Maçın son çeyreğinde de hata yapmayan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmadan 100-85'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Tarfin deplasmanda kazandı! Sarı-lacivertliler, Glint Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Çayırova Belediyespor ise ligdeki üçüncü yenilgisini yaşadı.

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ETİKETLER
#Kocaeli
#basketbol
#Basketbol
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Fenerbahçe Tarfin
#Glint Çayırova Belediyespor
#Spor
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