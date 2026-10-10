Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Rize'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı ve puanını 13'e yükseltti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marco Asensio, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ilgili konuştu! "İstediğimiz skoru elde ettik" Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın gollerini 12. dakikada Marco Asensio, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor'un genç ve dinamik bir takım olduğunu belirtti. Kartal, ikinci yarıda ön sahada daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini ve yaptıkları hamlelerle istediği skoru elde ettiğini söyledi. Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da hafta başından itibaren Çaykur Rizespor'u analiz ettiklerini ve çalışmalarını buna göre gerçekleştirdiklerini belirten İsmail Kartal, "Rizespor gerçekten iyi, genç ve dinamik bir takım. İç saha maçlarında zaman zaman stres yaşadıklarını tahmin ediyorduk. Maça iyi başladık ve golü de bulduk. Ancak Rizespor'un da etkili atakları oldu. Onlar da bize gol atabilirlerdi. Devre arasında oyuncularımıza ikinci yarıda nasıl oynamamız gerektiğini anlattık. Biraz daha ön sahada mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. İyi başladık ve sonrasında yaptığımız hamlelerle istediğimiz skoru elde ettik. Rizespor'un da çok iyi ve net gol pozisyonları vardı. Sonuçta zor bir deplasmandan ve iyi bir kadroya sahip rakipten galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

İSMAİL KARTAL'DAN ASTON VILLA MESAJI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Aston Villa mücadelesini de değerlendirdi.

İsmail Kartal, Aston Villa'nın da bugün maçları vardı. 2-2 berabere kalmışlar. Bütün konsantrasyonumuzu Aston Villa maçına çevireceğiz. İnşallah orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.