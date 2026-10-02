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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 23:11

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı! Sarı-lacivertliler, Dubai Basketbol'u devirdi

EuroLeague'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 76-66'lık skorla kazanarak EuroLeague'de 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında 8 Ekim Perşembe günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı! Sarı-lacivertliler, Dubai Basketbol'u devirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 23:11

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir önemli organizasyonu 'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında 'nda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı! Sarı-lacivertliler, Dubai Basketbol'u devirdi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 3. hafta maçında Dubai Basketbol'u 76-66'lık skorla mağlup ederek ligdeki 2'de 2'lik galibiyet serisini sürdürdü.
Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 26-14 önde tamamladı.
Devreye Fenerbahçe Tarfin'in 42-39 üstünlüğüyle girildi.
Son periyoda 55-51'lik skorla önde giren taraf Fenerbahçe Tarfin oldu.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı.
Sarı-lacivertliler, 4. haftada 8 Ekim Perşembe günü deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı! Sarı-lacivertliler, Dubai Basketbol'u devirdi

Fenerbahçe Tarfin, hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı ve dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodun sonlarında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 26-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta sarı-lacivertliler, Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı ve durum 38-23 oldu. 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde oyun üstünlüğünü eline geçiren Dubai Basketbol, bitime 40 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı! Sarı-lacivertliler, Dubai Basketbol'u devirdi

Üçüncü çeyreğin ilk 7 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü ve Dubai Basketbol'un sadece bir kez skoru eşitleyebildiği bu periyodu 55-51 önde bitirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü çeyreğin sonlarında Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı! Sarı-lacivertliler, Dubai Basketbol'u devirdi

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 2'de 2 yaptı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 4. haftasında 8 Ekim Perşembe günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

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ETİKETLER
#Panathinaikos
#Basketbol
#euroleague
#Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
#Dubai Basketbol
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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