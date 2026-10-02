Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir önemli organizasyonu EuroLeague'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 3. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı! Sarı-lacivertliler, Dubai Basketbol'u devirdi Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 3. hafta maçında Dubai Basketbol'u 76-66'lık skorla mağlup ederek ligdeki 2'de 2'lik galibiyet serisini sürdürdü. Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 26-14 önde tamamladı. Devreye Fenerbahçe Tarfin'in 42-39 üstünlüğüyle girildi. Son periyoda 55-51'lik skorla önde giren taraf Fenerbahçe Tarfin oldu. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı. Sarı-lacivertliler, 4. haftada 8 Ekim Perşembe günü deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Tarfin, hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı ve dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodun sonlarında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 26-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta sarı-lacivertliler, Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı ve durum 38-23 oldu. 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde oyun üstünlüğünü eline geçiren Dubai Basketbol, bitime 40 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 7 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü ve Dubai Basketbol'un sadece bir kez skoru eşitleyebildiği bu periyodu 55-51 önde bitirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü çeyreğin sonlarında Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 2'de 2 yaptı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 4. haftasında 8 Ekim Perşembe günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.