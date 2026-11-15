Fenerbahçe Tarfin, geriden gelerek kazandı! Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'i mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarla maça başlayan Anadolu Efes, 7. dakikayı 22-16 önde tamamladı. Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyrekte rakibine oranla daha düşük isabetle oynadı. Topu iyi paylaşan lacivert-beyazlı takım, Malcolm'un üç sayılık isabetiyle 10. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı ve durum 16-29'ya geldi. Konuk ekip, birinci periyodu da 32-18 üstün kapattı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ilk bölümünde farkın kapanmasına izin vermedi. Top kayıpları yapan Fenerbahçe Tarfin karşısında boyalı alanda etkili olan lacivert-beyazlılar, 16. dakikayı 15 sayılık avantajla, 26-41 üstün bitirdi. Üst üste hücumlardan skor üretemeyen konuk ekip karşısında 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli takım, Shields'in üç sayılık isabetiyle farkı 8'e düşürdü ve durum 35-43 oldu. Anadolu Efes, devreye 8 sayılık avantajla, 35-43 önde girdi.

Fenerbahçe Tarfin, ikinci yarıya daha etkili başladı. Hücumda ritmi düşen ve top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında Larkin ile peş peşe dış atış isabetleri kaydeden sarı-lacivertli takım, 11-0'lık seriyle öne geçti ve skor 46-45 oldu. Hızlı hücumlardan skor üreten Fenerbahçe, final periyoduna 60-54'lük üstünlükle gitti.

Son çeyreğe Horton-Tucker ve Clyburn'ün basketleriyle giren Fenerbahçe, 32. dakikada durumu 68-56'ya getirerek farkı 12 sayıya çıkardı. Ercan Osmani ve Saric'in üç sayılık basketleriyle 6-0'lık seri bulan Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü ve durum 68-62 oldu. Düşük tempoda ilerleyen müsabakada konuk ekip, bitime 24 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi ve skor 75-73'e geldi. Son bölümde serbest atış çizgisinde Clyburn, 2'de 2 yaptı ve durumu 77-73 yaparak farkı yeniden 4'e çıkardı. Kalan sürede skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, derbiyi 77-75 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde 8. maçında 6. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'ndeki 8. maçında 3. yenilgisini yaşadı.