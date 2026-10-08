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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 23:34

Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı

EuroLeague'de 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 92-74'lük skorla kaybederek organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 5. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 23:34

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 'de 4. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında deplasmanda ekibi Panathinaikos ile karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
EuroLeague'de 4. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini Panathinaikos 27-24 önde tamamladı.
Devre sonunda Panathinaikos'un üstünlüğü 46-41'di.
Üçüncü çeyrek sonunda fark 12 sayıya çıktı (67-55).
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'deki ilk yenilgisini aldı.
Fenerbahçe, EuroLeague'in 5. haftasında 13 Ekim Salı günü Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı

Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da rakip potada sayı üretmekte zorlanmazken çeyreği ev sahibi Panathinaikos 27-24 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de dengeli bir oyun oynanırken bu periyotta farkı açmayı başaran Panathinaikos, devreye 46-41 önde girdi.

Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan Panathinakos, farkı açmayı başararak son periyoda 12 sayılık farkla 67-55 üstün girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan ve üstünlüğünü korumayı başaran Panathinakos, mücadeleden 92-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 4. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 5. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

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ETİKETLER
#yunanistan
#Panathinaikos
#Basketbol
#euroleague
#Zalgiris Kaunas
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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