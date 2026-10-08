Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 4. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 4. hafta maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaştı.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı EuroLeague'de 4. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Panathinaikos 27-24 önde tamamladı. Devre sonunda Panathinaikos'un üstünlüğü 46-41'di. Üçüncü çeyrek sonunda fark 12 sayıya çıktı (67-55). Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'deki ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe, EuroLeague'in 5. haftasında 13 Ekim Salı günü Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.

Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da rakip potada sayı üretmekte zorlanmazken çeyreği ev sahibi Panathinaikos 27-24 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de dengeli bir oyun oynanırken bu periyotta farkı açmayı başaran Panathinaikos, devreye 46-41 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan Panathinakos, farkı açmayı başararak son periyoda 12 sayılık farkla 67-55 üstün girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan ve üstünlüğünü korumayı başaran Panathinakos, mücadeleden 92-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 4. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 5. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.