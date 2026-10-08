Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı

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İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 4. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 4. hafta maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaştı.
Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da rakip potada sayı üretmekte zorlanmazken çeyreği ev sahibi Panathinaikos 27-24 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de dengeli bir oyun oynanırken bu periyotta farkı açmayı başaran Panathinaikos, devreye 46-41 önde girdi.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan Panathinakos, farkı açmayı başararak son periyoda 12 sayılık farkla 67-55 üstün girdi.
Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan ve üstünlüğünü korumayı başaran Panathinakos, mücadeleden 92-74'lük galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 4. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 5. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.