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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 01:33

Fenerbahçe Tarfin, uzatmada yıkıldı! Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol'a mağlup oldu

EuroLeague'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, normal süresi 92-92'lik eşitlikle sona eren mücadeleyi uzatmada 111-109'luk skorla kaybederek organizasyondaki 4. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında 17 Kasım Salı günü sahasında Fransa ekibi ASVEL ile karşılaşacak.

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Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin, uzatmada yıkıldı! Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol'a mağlup oldu
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 01:33

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 11. hafta maçında deplasmanda temsilcisi Paris 'a konuk oldu.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Paris Basketbol oldu. Fransa temsilcisi, ilk çeyreği 23-14'lük üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde rakibinden daha fazla sayı üreten Fenerbahçe Tarfin, farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 50-43'lük skorla Paris Basketbol oldu.

Fenerbahçe Tarfin, uzatmada yıkıldı! Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol'a mağlup oldu

Maçın üçüncü periyodunda etkili bir basketbol oynayan ve rakibine karşı oyun üstünlüğünü eline alan Fenerbahçe Tarfin, skoru eşitlemeyi başardı ve dördüncü çeyreğe 72-72'lik beraberlikle girildi.

Mücadelenin dördüncü çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. Hem Paris Basketbol hem de Fenerbahçe Tarfin, bu çeyrekte dengeyi bozamadı ve 92-92'lik eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatmaya gidildi.

Karşılaşmanın uzatma periyodu da nefesleri keserken Paris Basketbol, mücadeleyi 111-109'luk skorla kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, uzatmada yıkıldı! Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol'a mağlup oldu

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 11. maçında 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 12. haftasında 17 Kasım Salı günü İstanbul'da Fransa ekibi ASVEL'i ağırlayacak.

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#fransa
#Basketbol
#euroleague
#Paris Basketbol
#Asvel
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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