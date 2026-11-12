Fenerbahçe Tarfin, uzatmada yıkıldı! Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol'a mağlup oldu

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 11. hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk oldu.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Paris Basketbol oldu. Fransa temsilcisi, ilk çeyreği 23-14'lük üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde rakibinden daha fazla sayı üreten Fenerbahçe Tarfin, farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 50-43'lük skorla Paris Basketbol oldu.

Maçın üçüncü periyodunda etkili bir basketbol oynayan ve rakibine karşı oyun üstünlüğünü eline alan Fenerbahçe Tarfin, skoru eşitlemeyi başardı ve dördüncü çeyreğe 72-72'lik beraberlikle girildi.

Mücadelenin dördüncü çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. Hem Paris Basketbol hem de Fenerbahçe Tarfin, bu çeyrekte dengeyi bozamadı ve 92-92'lik eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatmaya gidildi.

Karşılaşmanın uzatma periyodu da nefesleri keserken Paris Basketbol, mücadeleyi 111-109'luk skorla kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 11. maçında 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 12. haftasında 17 Kasım Salı günü İstanbul'da Fransa ekibi ASVEL'i ağırlayacak.