Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaştı.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, 2. kez kaybetti EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia'ya 86-78 mağlup oldu. Valencia ilk çeyreği 19-9, devreyi 36-25, son periyoda ise 60-46 önde girdi. Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 2. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, 9. haftada deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Valencia oldu. İspanyol ekibi, oyun üstünlüğünü elinde bulundurduğu ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken devreye önde giren taraf 36-25'lik skorla Valencia oldu.

Maçın üçüncü çeyreğinde de farkı açmaya devam eden ev sahibi Valencia, Fenerbahçe Tarfin karşısında son periyoda 60-46 önde girdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde Fenerbahçe Tarfin etkili bir oyun ortaya koyarak farkı azaltmayı başarsa da maçı kazanan taraf 86-78'lik skorla Valencia oldu.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 8. maçında 2. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 9. haftasında 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.