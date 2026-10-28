Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, 2. kez kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Valencia oldu. İspanyol ekibi, oyun üstünlüğünü elinde bulundurduğu ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken devreye önde giren taraf 36-25'lik skorla Valencia oldu.
Maçın üçüncü çeyreğinde de farkı açmaya devam eden ev sahibi Valencia, Fenerbahçe Tarfin karşısında son periyoda 60-46 önde girdi.
Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde Fenerbahçe Tarfin etkili bir oyun ortaya koyarak farkı azaltmayı başarsa da maçı kazanan taraf 86-78'lik skorla Valencia oldu.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 8. maçında 2. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 9. haftasında 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.