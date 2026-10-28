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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 00:40

Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, 2. kez kaybetti

EuroLeague'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 86-78'lik skorla kaybetti ve organizasyondaki 2. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, 2. kez kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 00:40

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyır. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 8. hafta maçında deplasmanda temsilcisi ile karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, 2. kez kaybetti

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia'ya 86-78 mağlup oldu.
Valencia ilk çeyreği 19-9, devreyi 36-25, son periyoda ise 60-46 önde girdi.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 2. yenilgisini yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 9. haftada deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Valencia oldu. İspanyol ekibi, oyun üstünlüğünü elinde bulundurduğu ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, 2. kez kaybetti

Mücadelenin ikinci çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken devreye önde giren taraf 36-25'lik skorla Valencia oldu.

Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, 2. kez kaybetti

Maçın üçüncü çeyreğinde de farkı açmaya devam eden ev sahibi Valencia, Fenerbahçe Tarfin karşısında son periyoda 60-46 önde girdi.

Fenerbahçe Tarfin, Valencia'ya mağlup oldu! Sarı-lacivertliler, 2. kez kaybetti

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde Fenerbahçe Tarfin etkili bir oyun ortaya koyarak farkı azaltmayı başarsa da maçı kazanan taraf 86-78'lik skorla Valencia oldu.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 8. maçında 2. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 9. haftasında 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi 'e konuk olacak.

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#İspanya
#real madrid
#Basketbol
#Valencia
#euroleague
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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