Fenerbahçe Tarfin, Zalgiris Kaunas'ı devirdi! Sarı-lacivertlilerden 99-80'lik zafer

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 5. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 5. hafta maçında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine büyük üstünlük kurduğu ilk çeyreği 27-14 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Zalgiris Kaunas oldu. Litvanya temsilcisi bu periyotta farkı kapatmayı başarsa da devreye önde giren taraf 50-43'lük skorla Fenerbahçe Tarfin oldu.

Fenerbahçe Tarfin, mücadelenin üçüncü çeyreğinde oyun üstünlüğünü yeniden ele aldı. Sarı-lacivertliler, etkili bir oyun oynadığı periyodun ardından son çeyreğe 78-56'lık üstünlükle girdi.

Maçın son çeyreğinde hata yapmayan ve skor üstünlüğünü korumayı başaran Fenerrbahçe Tarfin, mücadeleden 99-80'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 6. haftasında 15 Ekim Perşembe günü sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı ağırlayacak.