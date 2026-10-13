Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer! Azerbaycan ekibi, Slavia Prag'ı devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah ile Çekya ekibi Slavia Prag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaştı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Ev sahibi Sabah, mücadelenin 49. dakikasında Parris'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sabah, karşılaşmanın 88. dakikasında Mickels'in kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Sabah, Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti.

Sabah, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Slavia Prag ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini yaşayarak haftayı puansız kapattı.

Sabah, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Slavia Prag ise Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında aynı gün deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.