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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:51

Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer! Azerbaycan ekibi, Slavia Prag'ı devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynanıyor. "Devler Ligi"nin 2. haftasında Azerbaycan temsilcisi Sabah ile Çekya temsilcisi Slavia Prag, Bakü'de karşı karşıya geldi. Sabah, Slavia Prag'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek "Devler Ligi"ndeki ilk galibiyetini aldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer! Azerbaycan ekibi, Slavia Prag'ı devirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:51

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi ile Çekya ekibi , Azerbaycan'ın başkenti 'de karşılaştı.

Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer! Azerbaycan ekibi, Slavia Prag'ı devirdi

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer! Azerbaycan ekibi, Slavia Prag'ı devirdi

Ev sahibi Sabah, mücadelenin 49. dakikasında Parris'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sabah, karşılaşmanın 88. dakikasında Mickels'in kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Sabah, Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti.

Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer! Azerbaycan ekibi, Slavia Prag'ı devirdi

Sabah, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Slavia Prag ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini yaşayarak haftayı puansız kapattı.

Sabah, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında 'u ağırlayacak. Slavia Prag ise Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında aynı gün deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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#sabah
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#borussia dortmund
#Bakü
#Slavia Prag
#Spor
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