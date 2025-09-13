Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Spor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti! Resmi açıklama geldi

FIBA EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'a rakip olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 94-68 gibi farklı bir skorla rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Almanya'nın rakibi olan milli takımımız, 14 Eylül Pazar günü 21:00'da karşılaşmaya çıkacak. Aynı gün Fenerbahçe ve Trabzonspor derbisinin final karşılaşmasıyla saatlerinin çakışması sonrası TFF harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti! Resmi açıklama geldi
Trendyol 'in 5. haftasında oynanacak - maçı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. , dev maçın EuroBasket finaliyle çakışması sebebiyle saat 19.00'da oynanmasına karar verdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti! Resmi açıklama geldi

FİNAL 21:00'DE

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti! Resmi açıklama geldi

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 5. hafta maçı 14 Eylül Pazar günü, saat 20.00'dan 19.00'a alındı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti! Resmi açıklama geldi
