Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti! Resmi açıklama geldi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçın EuroBasket finaliyle çakışması sebebiyle saat 19.00'da oynanmasına karar verdi.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 5. hafta maçı 14 Eylül Pazar günü, saat 20.00'dan 19.00'a alındı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.