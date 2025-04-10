Fenerbahçe transfer planlarına başlıyor! Eski oyuncusunu yeniden kadroya katacak

Gelecek sezon Avrupa liglerinde mücadele etmeyi garantileyen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için harekete geçiyor. Özellikle savunma hattında yaşanan sorunları çözmek isteyen kulüp yönetimi tercihini Türk bir oyuncudan kullanmayı düşünüyor.

MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK!

Milli Futbolcu Merih Demiral Türkiye'den ayrıldıktan sonra İtalya'da Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşlığı yaptı.

Juventus'ta başarılı işlere imza atan Milli futbolcumuz Demiral, daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer oldu.

Ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönmek isteyen Demiral'ın, eski yuvası Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRİYOR!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına gitmeyi garantileyen Fenerbahçe'de transfer planlaması da başladı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı lacıvertli ekip eski oyuncusu Merih Demiral'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Demiral ve ailesinin Türkiye'ye dönme fikri de transfer sürecini olumlu yönde etkileyeceği iddialar arasında.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli’de dünyaya geldi. Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.