Fenerbahçe transferi duyurdu! Ognjen Mimovic resmen Zenit'te

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Ognjen Mimovic, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle forma şansı bulamadı. Teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mimovic büyük ihtimalle hiçbir listede yer almayacak. Ne Avrupa'da ne de ligde kadroya dahil edileceğini sanmıyorum. Türkiye'de uygulanan yabancı sınırlamasını hepiniz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından, oyuncunun takımdan yarım dönemliğine ayrılacağı kesinleşti.

FENERBAHÇE AYRILIĞI RESMEN DUYURDU!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ognjen Mimovic'in Rusya'nın güçlü ekibi Zenit ile anlaştığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic’in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

https://x.com/Fenerbahce/status/1889721416926232751

SEZON KARNESİ

20 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 19 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Mimovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.