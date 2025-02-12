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 | Mutluhan Yildiz

Fenerbahçe transferi duyurdu! Ognjen Mimovic resmen Zenit'te

Ara transfer döneminde Ognjen Mimovic için kulüp arayan Fenerbahçe, aradığını buldu. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun "Hem Avrupa hem de ligde kadroya alınmayacak" dediği futbolcunun Rus takımı Zenit'e kiralandı. Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

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Fenerbahçe transferi duyurdu! Ognjen Mimovic resmen Zenit'te
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 21:18

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Ognjen Mimovic, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle forma şansı bulamadı. Teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mimovic büyük ihtimalle hiçbir listede yer almayacak. Ne Avrupa'da ne de ligde kadroya dahil edileceğini sanmıyorum. Türkiye'de uygulanan yabancı sınırlamasını hepiniz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından, oyuncunun takımdan yarım dönemliğine ayrılacağı kesinleşti.

FENERBAHÇE AYRILIĞI RESMEN DUYURDU!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ognjen Mimovic'in Rusya'nın güçlü ekibi Zenit ile anlaştığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic’in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

https://x.com/Fenerbahce/status/1889721416926232751

SEZON KARNESİ

20 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 19 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Mimovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE UEFA LİSTESİNE KİMLERİ YAZDI?
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, yenilediği listesini UEFA'ya bildirdi. Listeden sakatlığı nedeniyle çıkarılan Diego Carlos'un yerine yine ara transfer döneminde kadroya katılan Milan Skriniar kadroya dahil edildi. Skriniar'ın yanı sıra yine yeni transferlerden Anderson Talisca da güncellenen listede kendisine yer buldu. İlk listeye yetişmeyen Filip Kostic'in de yenilenen Avrupa kadrosuna yazıldı.

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