Fenerbahçe tribünlerinde 30 Ağustos coşkusu! Atatürk koreografisi büyük beğeni topladı

30 Ağustos 2024 21:38 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 21:59

Lugano hocası Torti'den itiraf: Bu statta oynamak Fenerbahçe stadından daha zor

Lugano hocası Torti'den itiraf: Bu statta oynamak Fenerbahçe stadından daha zor

Türkiye’nin dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken Süper Lig'in açılış maçında da görsel şölene yer verildi. Müsabaka öncesinde sarı-lacivertli tribünlerde eski Türk devletlerinin bayrakları açıldı.

Tribünlerinden karşılaşma öncesi eski Türk devletlerinin bayrakları açılırken, 10. yıl marşı hep bir ağızdan seslendirildi.

DEV ATATÜRK KOREOGRAFİSİ...

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk koreografisi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ayrıca iki takım da sahaya "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılır" pankartı ile çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ise "Bir milletin kuruluş ve varoluş zaferinin 102. yılı kutlu olsun" pankartı taşıdı.

Öte yandan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesi hayatını kaybeden sarı-lacivertli ekibin unutulmaz teknik direktör Christoph Daum da anıldı.