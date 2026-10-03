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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:20

Fenerbahçe, Turan Tovuz'u mağlup etti! Sarı-lacivertliler hazırlık maçında kazandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile Bakü'de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın kaydettiği golle 2-0 kazandı. Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Mason Greenwood, karşılaşmanın 32. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe, Turan Tovuz'u mağlup etti! Sarı-lacivertliler hazırlık maçında kazandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:20

maçları nedeniyle 'e verilen arada takımların çalışmaları devam ediyor. Ligin 7. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , hazırlıklar kapsamında Azerbaycan'ın başkenti 'deki Tevfik Behramov Stadyumu'nda Turan Tovuz ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde tribünlerde dostluğa vurgu yapılan bir pankart açıldı. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının ve Fenerbahçe armasının yer aldığı pankartta, "Mesafeler engel değil, sevdamız Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe, Turan Tovuz'u mağlup etti! Sarı-lacivertliler hazırlık maçında kazandı

Fenerbahçe, mücadeleye Mert Günok, Semedo, Guendouzi, Brown, Levent Mercan, Kante, Efe Yılmaz, Greenwood, Asensio, Alaettin Ekici ve Çağrı Hakan Balta 11'i ile başladı.

Fenerbahçe, Turan Tovuz'u mağlup etti! Sarı-lacivertliler hazırlık maçında kazandı

Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Mason Greenwood, mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İki takımın müsabakanın 11'e 11 sürmesi talebi üzerine Fenerbahçe'de Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, Turan Tovuz'u mağlup etti! Sarı-lacivertliler hazırlık maçında kazandı

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Fenerbahçe, Turan Tovuz'u mağlup etti! Sarı-lacivertliler hazırlık maçında kazandı

Fenerbahçe, maçın 60. dakikasında Fransız oyuncusu N'Golo Kante'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 74. dakikada sahneye çıkan Çağrı Hakan Balta durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe, Turan Tovuz'u mağlup etti! Sarı-lacivertliler hazırlık maçında kazandı

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti.

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