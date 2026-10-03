Fenerbahçe, Turan Tovuz'u mağlup etti! Sarı-lacivertliler hazırlık maçında kazandı

UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada takımların çalışmaları devam ediyor. Ligin 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklar kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tevfik Behramov Stadyumu'nda Turan Tovuz ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde tribünlerde dostluğa vurgu yapılan bir pankart açıldı. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının ve Fenerbahçe armasının yer aldığı pankartta, "Mesafeler engel değil, sevdamız Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe, mücadeleye Mert Günok, Semedo, Guendouzi, Brown, Levent Mercan, Kante, Efe Yılmaz, Greenwood, Asensio, Alaettin Ekici ve Çağrı Hakan Balta 11'i ile başladı.

Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Mason Greenwood, mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İki takımın müsabakanın 11'e 11 sürmesi talebi üzerine Fenerbahçe'de Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Fenerbahçe, maçın 60. dakikasında Fransız oyuncusu N'Golo Kante'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 74. dakikada sahneye çıkan Çağrı Hakan Balta durumu 2-0'a getirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti.